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Apple обжаловала в суде апрельское решение ЕК, оштрафовавшей ее на 500 млн евро

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Apple Inc. обжаловала в европейском суде решение Еврокомиссии (ЕК), оштрафовавшей компанию в апреле этого года на 500 млн евро за нарушение требований закона о цифровых рынках - Digital Markets Act (DMA).

Европейский регулятор пришел к заключению, что Apple ограничивает возможность использования разработчиками приложений каналов их распространения вне App Store в нарушение DMA.

В апреле Apple заявила, что намерена обжаловать решение ЕК. В понедельник - последний день до истечения отведенного на это срока, компания подала соответствующий иск в суд.

"Сегодня мы подали апелляцию, поскольку считаем, что решение ЕК, как и беспрецедентный штраф, значительно выходят за рамки требований закона", - говорится в заявлении компании.

Европейский регулятор в апреле предписал компании устранить нарушения в течение 60 дней, пригрозив дополнительными штрафными санкциями за невыполнение требований.

В прошлом месяце Apple изменила правила работы App Store, чтобы привести их в соответствие с требованиями ЕС и избежать ежедневных штрафов в размере 5% от среднедневной выручки, то есть порядка 50 млн евро.

"Как покажет наша апелляция, ЕК навязывает компании, как управлять ее магазином, и заставляет внедрять условия, которые сбивают с толку разработчиков и вредят пользователям. Мы осуществляем эти изменения лишь для того, чтобы избежать ежедневных штрафов, и представим все факты суду", - говорится в сообщении Apple.

Акции компании теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,7%.

Apple ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия
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