Землетрясение произошло на юге Казахстана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана произошло сильное землетрясение, жители двенадцати населенных пунктов ощутили подземные толчки интенсивностью от 2 до 6 баллов, сообщил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 км на юго-запад от Алма-Аты.

На данный момент сведений о жертвах и разрушениях нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.