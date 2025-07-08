Boeing во II квартале увеличил поставки самолетов в 1,6 раза

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. во втором квартале увеличил поставки самолетов клиентам примерно в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она поставила 150 коммерческих самолетов по сравнению с 92 за апрель-июнь 2024 года.

В первом квартале текущего года клиентам было отгружено 130 лайнеров.

Таким образом, объем поставок в первом полугодии достиг 280 самолетов, что также в 1,6 раза выше прошлогоднего уровня (175 лайнеров).

В июне Boeing отправила 60 самолетов (против 45 годом ранее). В том числе компания возобновила поставки китайским клиентам, отгрузив им восемь лайнеров.