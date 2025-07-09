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Трамп считает, что вскоре удастся добиться договоренности о перемирии в Газе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время возможно перемирие в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я могу сказать, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал он журналистам в среду в Белом доме.

Трамп комментировал сообщения СМИ, в частности, портала Axios о том, что накануне состоялась встреча между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром по стратегическим делам США Роном Дермером и представителями Катара.

"Если секретность помогает нам добиться цели, то пусть это будет секретно. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Мы хотим вернуть заложников, и, я думаю, мы близки к этому", - сказал Трамп, комментируя сообщения о встрече.

Дональд Трамп США сектор Газа
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