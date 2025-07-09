США сохранят в Европе контингент численностью не менее 76 тыс. военнослужащих

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пентагон может сократить группировку американских войск в Европе лишь до уровня не менее 76 тыс. военнослужащих, следует из данных проекта оборонного бюджета на 2026 год, одобренного комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США.

В настоящее время в Европе находятся 100 тыс. американских военнослужащих. Представители американской администрации считают необходимым сократить военное присутствие США в Европе. Европейские чиновники ранее заявляли, что США могут сократить до 20 тыс. военнослужащих, которые дополнительно были направлены в Европу три года назад при президенте США Джо Байдене.

В документе указывается, что решение о сокращении американского контингента может быть принято на основе решения министра обороны и главы Европейского командования ВС США, а также по согласованию с союзниками по НАТО.