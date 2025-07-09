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Пекин заявил, что в его отношения с РФ не должны вмешиваться третьи стороны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В отношения Пекина и Москвы не должны вмешиваться третьи стороны, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин после призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить связи с Россией.

"Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон", - передаёт слова Мао Нин газета Beijing Daily.

8 июля фон дер Ляйен призвала Китай ограничить сотрудничество с Россией в пользу Европы. По ее словам, отношения Пекина с Евросоюзом будут зависеть от его позиции по украинскому кризису.

Кроме того, представитель китайского МИД выразила мнение, что США чрезмерно расширяют концепцию национальной безопасности и несправедливо отказывают гражданам в их законном праве на покупку земли и собственности.

Ранее в Белом доме заявили о запрете продажи сельскохозяйственных угодий покупателям, связанным с Китаем, ссылаясь на соображения национальной и продовольственной безопасности.

Китай США Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Мао Нин
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