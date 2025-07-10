США не запрашивали у РФ агреман для нового посла

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - США не запрашивали у России агреман для нового посла, ясности с его кандидатурой нет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они не запрашивали агреман (согласие государства принять конкретное лицо в качестве посла от другого государства - ИФ). По-прежнему ясности нет", - сказал Рябков журналистам в четверг.

В июне в американском посольстве сообщили, что посол США в Москве Линн Трейси в ближайшее время завершит свою работу.