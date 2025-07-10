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Стартап Илона Маска xAI представил новую версию чат-бота Grok

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап xAI Илона Маска представил четвертую версию чат-бота Grok.

В ходе транслировавшейся в интернете презентации Маск отметил, что Grok 4 "умнее почти всех студентов во всех дисциплинах одновременно".

По некоторым параметрам новая версия чат-бота превосходит решения OpenAI и других компаний, заявляет xAI.

Кроме того, в этой версии улучшено голосовое общение.

"Иногда он может терять здравый смысл, и он еще не изобрел новые технологии, не открыл новые законы физики, но это лишь вопрос времени", - сказал Маск о Grok 4.

Ранее на этой неделе xAI пришлось удалить некоторые публикации Grok в соцсети X, содержавшие антисемитские комментарии. "Узнав об этом контенте, xAI приняла меры для запрета ненавистнических высказываний до того, как Grok осуществляет публикацию в X", - сообщила компания.

"Нам нужно сделать так, чтобы этот ИИ был хорошим ИИ", - заявил Маск, не признав, однако, оскорбительного характера публикаций прошлой версии Grok.

Чат-бот был запущен в ноябре 2023 года. Он создан по мотивам серии романов "Автостопом по галактике" и одноименного фильма.

xAI Grok Илон Маск
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