Каллас объявила о согласованных с Израилем мерах по улучшению гуманитарной ситуации в Газе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - После решений израильского кабинета министров и конструктивного диалога между ЕС и Израилем согласованы важные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Эти меры уже реализуются или будут реализованы в ближайшие дни. Есть общее понимание того, что масштабная помощь должна доставляться непосредственно населению и что будут приниматься дальнейшие меры для предотвращения перенаправления помощи в руки ХАМАС", - говорится в опубликованном заявлении Каллас.

В документе сообщается, что эти шаги включают, помимо прочего, "значительное увеличение числа грузовиков с продовольствием и непродовольственными товарами, ежедневно въезжающих в Газу; открытие нескольких новых контрольно-пропускных пунктов как в северных, так и в южных районах; возобновление работы иорданских и египетских маршрутов доставки гуманитарной помощи, обеспечение распределения продовольствия через пекарни и общественные кухни по всему сектору Газа".

Предусматривается также возобновление поставок топлива для гуманитарных организаций, обеспечение защиты сотрудников гуманитарных организаций, ремонт и содействие проведению работ на жизненно важной инфраструктуре, такой как возобновление электроснабжения опреснительной установки.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз готов координировать свои шаги со всеми заинтересованными сторонами гуманитарной деятельности, агентствами ООН и НПО на местах для обеспечения скорейшего осуществления этих неотложных мер.

"ЕС вновь призывает к немедленному прекращению огня, освобождению всех оставшихся заложников и поддерживает текущие посреднические усилия Египта, Катара и Соединенных Штатов Америки", - сказано в заявлении Каллас.