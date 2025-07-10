Поиск

Каллас объявила о согласованных с Израилем мерах по улучшению гуманитарной ситуации в Газе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - После решений израильского кабинета министров и конструктивного диалога между ЕС и Израилем согласованы важные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"Эти меры уже реализуются или будут реализованы в ближайшие дни. Есть общее понимание того, что масштабная помощь должна доставляться непосредственно населению и что будут приниматься дальнейшие меры для предотвращения перенаправления помощи в руки ХАМАС", - говорится в опубликованном заявлении Каллас.

В документе сообщается, что эти шаги включают, помимо прочего, "значительное увеличение числа грузовиков с продовольствием и непродовольственными товарами, ежедневно въезжающих в Газу; открытие нескольких новых контрольно-пропускных пунктов как в северных, так и в южных районах; возобновление работы иорданских и египетских маршрутов доставки гуманитарной помощи, обеспечение распределения продовольствия через пекарни и общественные кухни по всему сектору Газа".

Предусматривается также возобновление поставок топлива для гуманитарных организаций, обеспечение защиты сотрудников гуманитарных организаций, ремонт и содействие проведению работ на жизненно важной инфраструктуре, такой как возобновление электроснабжения опреснительной установки.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз готов координировать свои шаги со всеми заинтересованными сторонами гуманитарной деятельности, агентствами ООН и НПО на местах для обеспечения скорейшего осуществления этих неотложных мер.

"ЕС вновь призывает к немедленному прекращению огня, освобождению всех оставшихся заложников и поддерживает текущие посреднические усилия Египта, Катара и Соединенных Штатов Америки", - сказано в заявлении Каллас.

Кая Каллас ЕС Евросоюз Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио назвал усиление санкций в отношении РФ одной из имеющихся у США опций

Рубио назвал усиление санкций в отношении РФ одной из имеющихся у США опций

Лавров и Рубио обсудили на встрече двустороннюю повестку дня, Украину, Иран и Сирию

Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Куала-Лумпуре

Стартап Илона Маска xAI представил новую версию чат-бота Grok

Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти превысит 50% к 2040 году

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июля

Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });