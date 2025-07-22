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Каллас потребовала от Израиля выполнения обязательств по гуманитарной помощи Газе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оказывает давление на министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, требуя немедленного выполнения обязательств по соглашению с Евросоюзом о гуманитарной помощи Газе, сообщил на брифинге в Брюсселе ее пресс-секретарь Ануар аль-Ануни.

"Госпожа Каллас разговаривала сегодня с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром о соглашении, которое мы заключили с Израилем по гуманитарной помощи, и ясно объяснила, что вооруженные силы Израиля должны прекратить убивать гражданских лиц в пунктах распределения питания", - сказал он.

"Все варианты (реакции ЕС - ИФ) остаются на столе. Израиль не соблюдает своих обязательств. Мы осуждаем случаи гибели палестинцев в пунктах распределения продовольственной помощи, которые мы констатировали в последние дни", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, "убийства гражданских лиц, приходящих за гуманитарной помощью в Газе, не подлежат оправданию", и Израилю "еще многое остается сделать по этому соглашению".

Представитель Каллас также заявил, что "чрезвычайно срочно нужно увеличить гуманитарную помощь Газе, облегчить ее доступ и обеспечить прекращение огня".

Глава европейской дипломатии объявила 10 июля, что после решений израильского кабинета министров и конструктивного диалога между ЕС и Израилем согласованы важные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Эти меры уже реализуются или будут реализованы в ближайшие дни. Есть общее понимание того, что масштабная помощь должна доставляться непосредственно населению и что будут приниматься дальнейшие меры для предотвращения перенаправления помощи в руки ХАМАС", - заявила она.

Газа Евросоюз Израиль Кая Каллас МИД Гидеон Саар
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