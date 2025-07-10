Спецдокладчик ООН по правам человека в Газе ответила США на санкции против нее

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спецдокладчик ООН по правам человека в Газе Франческа Альбанезе после введения против нее американских санкций заявила, что администрация Дональда Трампа игнорирует нормы международного.

"Не ожидала, что они (США) настолько непорядочны, чтобы так поступить. Но эта администрация не знает цену ни международному праву, ни человеческим жизням, ни собственным словам", - сказала она ABC News.

О санкциях против нее ранее объявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Альбанезе "совместно с МУС предпринимала усилия по расследованию против граждан США и Израиля, их аресту, задержанию, преследованию без согласия американских и израильских властей".

В обращении к Совету ООН по правам человека 3 июля спецдокладчик назвала ситуацию в Газе "одним из самых жестоких геноцидов в истории" и возложила ответственность за это на Израиль.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Были убиты более 1200 человек, еще 240 попали в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против МУС за действия против США и его союзников, в том числе Израиля.

Согласно Римскому статуту, на основе которого учрежден МУС, подсудными ему являются совершившие геноцид или военные преступления. США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.