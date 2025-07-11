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ОАЭ выдали России двух обвиняемых в хищении более 260 млн рублей и даче взятки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Объединенных Арабских Эмиратов депортировали в Россию двух обвиняемых в экономических преступлениях.

"Сегодня в аэропорту Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России двоих россиян, которые находились в международном розыске по каналам Интерпола. Один из них обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник вместе с соучастниками подыскивал индивидуальных предпринимателей и юрлиц, имеющих признаки фиктивности. От их имени в один из банков Москвы отправлялись заявления на открытие счета и подключение услуги "Куайринг". "Затем участники группы генерировали QR-коды для оплаты покупок и после поступления на их счета денег отменяли операцию. В результате 267 млн рублей были переведены с расчетного счета банка на подконтрольные аферистам счета и похищены", - сказала Волк.

В 2022 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов за рубежом и был объявлен в международный розыск. По каналам Интерпола было установлено, что разыскиваемый находится на территории ОАЭ, где в июле текущего года он был задержан.

Второй экстрадируемый находился в розыске с 2024 года по обвинению в покушении на дачу взятки, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

"По имеющимся данным, фигурант и его сообщники действовали в интересах одной из коммерческих организаций Алтайского края. Через посредника взятка на общую сумму более 37,3 млн рублей была передана должностному лицу за совершение действий, входящих в его служебные полномочия", - сказала представитель МВД.

ОАЭ РФ
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