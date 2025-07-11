Ford в первом полугодии побил годовой рекорд по отзывам автомобилей

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor за первые шесть месяцев 2025 года объявила больше отзывов автомобилей из-за угрожающих безопасности неисправностей, чем любой другой автопроизводитель когда-либо объявлял за целый год, пишет The Wall Street Journal.

В январе-июне Ford отзывал автомобили 88 раз. Второе место по этому показателю занимает компания Forest River, специализирующаяся на производстве кемперов и домов на колесах, отзывавшая продукцию 21 раз. Ford занимает первое или второе место по числу отзывов с 2020 года, отмечает WSJ.

В Ford пояснили, что около 33 объявленных в этом году отзывов связаны с аудитом прошлых кампаний.

По словам представителей компании, за последние годы ей удалось значительно повысить качество своей продукции. Ford более чем вдвое увеличил штат экспертов по безопасности и техническим вопросам и расширил испытания критически важных систем, таких как силовые агрегаты, рулевое управление и тормоза.

"Увеличение числа отзывов является отражением нашей стратегии, направленной на быстрое выявление и устранение любых проблем с оборудованием и программным обеспечением, а также на максимальную защиту клиентов", - сказал главный операционный директор Ford Кумар Галхотра.

Число отзывов автомобилей растет и по отрасли в целом. В 2024 году оно превысило 1 тыс., тогда как десятилетием ранее составляло около 800. Многие связаны с незначительными проблемами, такими как неисправность освещения в салоне или дефект крепления солнцезащитного козырька. Однако нередко выявляются и более серьезные дефекты, способные привести к блокировке рулевого управления, возгоранию двигателя или отказу тормозов.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) подчеркивает важность своевременного обнаружения угрожающих безопасности проблем и отзыва затронутых автомобилей.

В январе текущего года Ford заплатил $65 млн в рамках урегулирования иска о нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Суть претензии заключалась в том, что компания запоздала с отзывом 600 тыс. автомобилей, оснащенных дефектными камерами заднего вида. Тогда Ford пообещал потратить $45 млн на улучшение своих систем контроля за выявляемыми дефектами и согласился провести аудит всех отзывов за последние три года, чтобы убедиться в их достаточном охвате.