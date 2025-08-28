Ford отзовет около 0,5 млн машин в США из-за риска утечки тормозной жидкости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает почти 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln в США из-за дефекта тормозного шланга, который может привести к утечке тормозной жидкости, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Вытекание тормозной жидкости увеличивает тормозной путь автомобиля, повышая риск ДТП, отметило управление.

Под отзыв попали модели Edge 2015-2018 годов выпуска и Lincoln 2016-2018 годов выпуска. По оценкам NHTSA, дефект может быть обнаружен в 1% отзываемых автомобилей.