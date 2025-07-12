СМИД ШОС обсудит подготовку заседания Совета глав государств организации

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Подготовку предстоящего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудят на заседании во вторник министры иностранных дел ШОС, сообщили в пресс-службе организации в субботу.

"15 июля 2025 года в г.Тяньцзине под председательством министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И состоится заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

"В ходе заседания стороны обсудят организационные и содержательные аспекты подготовки предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС, запланированного к проведению в г.Тяньцзине осенью 2025 года, а также проведут обмен мнениями по вопросам многопланового сотрудничества в рамках организации в контексте актуальной международной и региональной повестки", - проинформировали в пресс-службе.

В СМИД примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов организации, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.