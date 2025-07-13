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Алиев поздравил Эрдогана с самороспуском РПК

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Во время беседы Алиев поздравил турецкий народ с самороспуском группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) и сложением ею оружия.

"Алиев подчеркнул, что это важное событие является ярким торжеством проводимой в стране под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительной политики", - отмечается в информации.

Алиев расценил этот шаг, предпринятый на пути к достижению цели "Турция без терроризма", как важный поворотный момент, служащий миру и стабильности в регионе.

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Алиева за оказанную поддержку и внимание, подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, сообщает пресс-служба.

"В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого стратегического союзничества", - отмечается в сообщении.

Азербайджан Ильхам Алиев Турция Реджеп Тайип Эрдоган РПК
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