Президент США намерен ввести единый тариф в 10-15% для 150 стран

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести одинаковую пошлину на ввоз товаров из 150 стран мира в размере 10-15%.

В интервью телеканалу Real America's Voice он напомнил, что в отношении ряда стран уже определился с тарифами.

"Мы введем одинаковый тариф для оставшихся примерно 150 стран, это будет, вероятно, 10-15%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какими пошлинами планирует облагать африканские страны.

Трамп, однако, оговорился, что "окончательное решение еще не принято".

Президент отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и ЕС. При этом он заявил, что если Европа в области торговых отношений длительное время "наносила США убытки", то в настоящее время "ведет себя вежливо" и нацелена на заключение сделки.

В ответ на вопрос о возможности соглашения с Канадой Трамп заявил, что канадцы "очень серьезно нас обидели, вводя пошлины в 400% в отношении американских фермеров".