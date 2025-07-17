Экономическая активность в США немного выросла с конца мая

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экономическая активность немного выросла с конца мая до начала июля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Пять из двенадцати округов сообщили о небольшом или сдержанном повышении активности, пять - об отсутствии изменений, еще два - о сдержанном ослаблении. Это представляет собой улучшение по сравнению с предыдущим отчетом, в котором половина округов сообщила о снижении активности.

"Неопределенность оставалась высокой, что способствовало сохранению осторожности со стороны предприятий" в принятии решений, отмечается в отчете.

Потребительские расходы, не связанные с автомобилями, снизились в большинстве округов. Продажи автомобилей в среднем немного снизились после того, как в начале этого года потребители спешили приобрести автомобили до того, как будут введены повышенные импортные пошлины.

Активность в сфере туризма была неоднозначной, в обрабатывающей промышленности и строительной отрасли - несколько снизилась. Продажи жилья в большинстве округов остались на прежнем уровне или изменились незначительно, а активность в секторе нежилой недвижимости также в основном оставалась стабильной.

"Прогнозы были нейтральными или слегка пессимистичными", сообщается в документе.

Уровень занятости в целом увеличился незначительно: в одном округе был отмечен сдержанный подъем, в шести - слабый рост, в трех - без изменений, а в двух - слабое снижение. При этом все больше Федеральных резервных банков (ФРБ) указывали на нехватку рабочей силы в профессиях, требующих квалифицированных сотрудников. Несколько из них также упомянули о сокращении предложения иностранных специалистов в связи с изменениями иммиграционной политики.

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят двенадцать ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 7 июля включительно и обработана ФРБ Бостона.