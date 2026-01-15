Поиск

Федрезерв сообщил об улучшении экономической динамики в США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) сообщили о слабом (slight) или сдержанном (modest) росте активности в их округах. В трех округах активность не изменилась, в одном было отмечено ее сдержанное ослабление.

Экономическая динамика в США улучшилась по сравнению с тремя предыдущими отчетными циклами, когда большинство округов сообщали об отсутствии заметного изменения активности, отмечается в Beige Book.

Большинство ФРБ сообщили о слабом либо сдержанном увеличении потребительских расходов, что в основном связано с праздничным сезоном. Несколько округов отметили, что рост расходов был более заметным среди потребителей с высокими доходами, в то время как люди с низким и умеренным доходом, чувствительные к изменению цен, неохотно тратили деньги на необязательные товары и услуги.

Ситуация с занятостью в целом оставалась стабильной, восемь округов сообщили об отсутствии изменений в объемах найма. В нескольких округах был отмечен рост использования временного персонала. Компании продолжали сталкиваться с трудностями в поиске квалифицированных работников, особенно в инженерных специальностях и здравоохранении. При этом зарплаты росли умеренными (moderate) темпами.

Подавляющее большинство ФРБ сообщило об умеренном повышении цен и лишь в двух округах оно было слабым. Ценовое давление, вызванное введением торговых пошлин, оставалось общей проблемой для всех округов.

"Прогнозы в отношении активности в будущем являются умеренно оптимистичными: большинство округов ожидает ее слабого либо сдержанного роста в ближайшие месяцы", - говорится в обзоре.

Beige Book формируется на основе результатов опросов, которые проводят 12 ФРБ, и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 5 января включительно и обработана ФРБ Ричмонда.

