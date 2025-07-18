В ЕС назвали очень деликатным вопрос об автоматическом восстановлении санкций против Ирана

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о восстановлении санкций против Ирана в случае невыполнения им условий ядерной сделки должны комментировать страны "евротройки" (E3 - Великобритания, Германия, Франция), заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

На брифинге в Брюсселе в пятницу он назвал "очень деликатным" заданный ему вопрос о snapback - автоматическом восстановлении санкций против Ирана в контексте Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и резолюции СБ ООН 2231.

"Резолюция Совета Безопасности 2231, касающаяся СВПД, в котором участвуют E3 и ЕС, предусматривает новый потенциал snapback. И запуск этого механизма может комментировать E3, это в их компетенции", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о роли ЕС в условиях выдвинутого Западом ультиматума Ирану заключить до конца августа соглашение по иранской ядерной программе.

Он напомнил, что Евросоюз выполняет роль координатора в переговорах по иранскому атому. "Очевидно, что высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) продолжает действовать активно. Как вы могли видеть, все каналы связи остаются открытыми, и дискуссии с нашими иранскими коллегами продолжаются", - добавил аль-Ануни.

Представитель Каллас также отметил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам 15 июля главы МИД стран ЕС подтвердили позицию Евросоюза о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием, и дипломатия является наилучшим решением для достижения этой цели.

"Хотя обстановка на местах остается хрупкой, достигнутое прекращение огня тем не менее дает нам паузу для ведения переговоров и немедленного их возобновления", - сказал аль-Ануни, указав на то, что министры иностранных дел "евротройки" и глава дипломатии ЕС подчеркнули неотложность возобновления сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.

Агентство Axios сообщило 16 июля, что конец августа - последний срок для достижения соглашения по иранской ядерной программе, которое позволит Тегерану избежать санкций. Об этом договорились в ходе телефонного разговора госсекретарь США и главы МИД Великобритании, Германии и Франции.

"Если к указанному сроку сделка не будет достигнута, три европейские державы планируют запустить механизм "мгновенного возврата" к санкциям Совета безопасности ООН, которые были отменены в соответствии со сделкой с Ираном 2015 года", - говорилось в сообщении.

Днем ранее французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил журналистам в Брюсселе перед заседанием совета ЕС на уровне глав МИД, что Франция и ее партнеры "готовы вновь применить снятое десять лет назад всемирное эмбарго на оружие, банки, ядерное оборудование". "Без твердых, заслуживающих доверия и проверяемых обязательств со стороны Ирана мы сделаем это не позднее конца августа", - сказал Барро.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по СВПД, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.