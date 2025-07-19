Нацразведка США передала в Минюст документы о фальсификациях на выборах 2016 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Документы, доказывающие фальсификацию на президентских выборах 2016 года, переданы для дальнейшего расследования в министерство юстиции США, сообщила директор американской Нацразведки Тулси Габбард

"Все имеющиеся у нас документы (...) я передаю в министерство юстиции для проведения дальнейшего расследования, принятия мер и привлечения к ответственности", - заявила Габбард в эфире телеканала Fox News.

Нацразведка США установила, что экс-президент США Барак Обама и члены его администрации после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году пытались дискредитировать результаты голосования через фабрикацию информации, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе службы.