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Первая партия танков M1A1 Abrams от Австралии доставлена на Украину

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные получили первую партию танков M1A1 Abrams, которые Австралия пообещала Киеву, говорится в обнародованном в субботу заявлении австралийского Минобороны.

"Правительство премьера Энтони Албаниза продолжает твердо поддерживать Украину посредством передачи первой партии танков M1A1 Abrams вооруженным силам Украины", - отмечается в заявлении.

В Минобороны напомнили, что всего обязались снабдить Украину 49 танками M1A1 Abrams.

При этом в ведомстве не уточнили, сколько всего танков на данный момент передали Киеву. В министерстве, однако, отметили, что большая часть обещанных танков уже прибыла, и завершающий транш помощи доставят в предстоящие месяцы.

Стоимость этого пакета помощи - $245 млн. Всего Канберра с 2022 года оказала военной помощи Киеву на $1,5 млрд.

В августе австралийские военные направят в Европу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing 737 AEW&C для защиты маршрута снабжения Киева военными грузами.

Австралия Украина M1A1 Abrams
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