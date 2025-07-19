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Китай начал строить в Тибете крупнейшую гидроэлектростанцию в мире

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР в субботу приступили к строительству гигантской гидроэлектростанции на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо, сообщают западные СМИ.

Река Ярлунг Цангпо - одна из крупнейших водных артерий Южной Азии - также протекает через Индию и Бангладеш и впадает в реку Ганг. В Индии ее называют Брахмапутра, в Бангладеш - Джамуна.

На церемонии запуска проекта присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян. Вырабатываемое ГЭС электричество должны поставлять за пределы региона; также оно должно удовлетворить местные нужды.

По подсчетам строительной компании Power China, гидроэлектростанция сможет ежегодно вырабатывать 300 млрд кВт.ч электроэнергии. Стоимость гидротехнического сооружения оценивают в $167,1 млрд.

СМИ отмечают, что по завершении строительства этот объект по масштабам может превзойти плотинную гидроэлектростанцию "Три ущелья" на реке Янцзы в провинции Хубэй - самую большую электростанцию в мире.

В январе власти Индии заявляли, что высказали китайской стороне беспокойство по поводу этого проекта, призвали Пекин обеспечить отсутствие вреда для населения, живущего ниже по реке. В Дели пообещали защищать индийские национальные интересы.

В свою очередь в МИД КНР заявляли, что ГЭС не окажет негативного влияния на регионы, находящиеся вниз по течению. В ведомстве добавили, что будут поддерживать связь со странами, через которые тоже течет Ярлунг Цангпо.

Китай Тибетский нагорье Тибет ГЭС
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