Российских туристов не было на перевернувшемся катере во Вьетнаме

Фото: Vietnam's Traffic Police Department / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На борту перевернувшегося катера в бухте Халонг во Вьетнаме не было российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ассоциации, там находились только туристы из Вьетнама.

Ранее сообщалось, что не менее 34 человек погибли при крушении туристического катера во Вьетнаме, 11 человек спасены.

В субботу круизное судно Wonder Sea из-за сильного ветра и проливных дождей перевернулось во время экскурсии в бухте Халонг недалеко от пещеры Дау Го. В настоящее время семь человек числятся пропавшими без вести, спасательные службы продолжают поиски.