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Пезешкиан заявил Пашиняну, что Иран всегда стремился к миру и стабильности в регионе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном в субботу заявил, что Иран никогда не стремился к войне, а был нацелен на мир в регионе.

"Иран никогда не стремился к войне и отсутствию безопасности. Иран всегда играл важную и эффективную роль в установлении мира и стабильности в регионе", - приводит агентство "Мехр" слова Пезешкиана.

Кроме того, иранский президент в ходе беседы отметил важность развития двусторонних отношений между Тегераном и Ереваном, которые он назвал "дружелюбными и конструктивными".

Согласно "Мехр", премьер Армении со своей стороны подчеркнул заинтересованность Еревана в расширении двухсторонних связей.

Иран Никол Пашинян Масуд Пезешкиан Армения
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