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Президент Монголии приедет с визитом в Киргизию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Киргизию с государственным визитом.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип сообщал ранее на этой неделе, что в рамках визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом, а также двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, спикером парламента Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, а также запланирован киргизско-монгольский бизнес форум.

Монголия Киргизия
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