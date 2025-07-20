Президент Монголии приедет с визитом в Киргизию

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Киргизию с государственным визитом.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Сагынбек Абдумуталип сообщал ранее на этой неделе, что в рамках визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом, а также двусторонние встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, спикером парламента Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, а также запланирован киргизско-монгольский бизнес форум.