Саудовская Аравия в июне восстановила экспорт нефти в КНР после падения весной

Поставки из РФ стабильны, из США прекращены

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия после последовательного падения экспорта нефти в Китай весной в июне восстановила его до 1,92 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении королевство поставило в КНР в прошлом месяце 7,9 млн тонн нефти. При этом в предыдущие два месяца его экспорт был почти на треть ниже: в апреле - 5,52 млн тонн, в мае - 5,42 млн тонн (эквивалентно 1,35 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно). Уровень экспорта в июне-2025 также на 15,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Малайзия, которую отраслевые аналитики считают промежуточным пунктом по доставке в КНР более дешевого сырья из Ирана и Венесуэлы, в июне также восстановила экспорт в страну, увеличив его до 1,72 млн б/с против 1,19 млн б/с в мае (эквивалентно 7,09 млн тонн и 5,07 млн тонн соответственно). Показатель июня-2025 также на 20% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Поставки из России - ведущего экспортера нефти в Китай - остаются стабильными: 2,03 млн б/с в июне против 1,97 млн б/с в мае (эквивалентно 8,35 млн тонн и 8,38 млн тонн соответственно). Относительно июня-2024 экспорт в прошлом месяце снизился на символические 0,9%. Доходы РФ от поставок нефти в КНР в июне-2025 составили $3,95 млрд.

Ирак в прошлом месяце поставлял в Китай в среднем 1,26 млн б/с (соответствует уровню мая, на 1,8% ниже объема поставок в июне-2024), Бразилия - почти 0,95 млн б/с (на 15,8% меньше уровня мая, но на 37,4% больше поставленных объемов в июне-2024), Оман - 0,72 млн б/с (на 14,9% и на 2,3% меньше, чем в мае и июне-2024 соответственно), ОАЭ - 0,65 млн б/с (на 27,2% и 13,9% больше, чем в мае и июне-2024 соответственно).

Экспорт нефти из США в Китай в июне не зафиксирован. Поставки снижались от месяца к месяцу на фоне торговой войны между двумя странами, развернувшейся с начала года. В мае экспорт упал до символических 32 тыс. б/с. Власти КНР ранее заявляли, что американская нефть занимает довольно ограниченную долю в структуре энергопотребления страны, и ее возможно заменить импортом энергоносителей из других стран на фоне их достаточного предложения на мировом рынке. Соединенные Штаты в 2024 году экспортировали в среднем 195 тыс. б/с, в 2023-м - 216 тыс. б/с.

Как сообщалось, среднесуточный импорт нефти Китаем в июне составил 12,14 млн б/с, что является максимальным уровнем с августа 2023 года. В абсолютном выражении страна импортировала 49,89 млн тонн нефти (на сумму $24,21 млрд) против 46,66 млн тонн в мае-2025 и 46,45 млн тонн в июне-2024.