Китай в августе увеличил среднесуточный импорт нефти к июлю на 5%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Среднесуточный импорт нефти Китаем в августе составил 11,65 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Этот показатель на 4,8% больше, чем в июле и на 0,8% больше, чем за август прошлого года.

В абсолютном выражении КНР в августе импортировала 49,492 млн тонн нефти (на сумму $24,93 млрд) против 47,204 млн тонн в июле и 49,103 млн тонн в августе-2024.

Всего за восемь месяцев 2025 года Китай импортировал 376,05 млн тонн нефти (соответствует 11,3 млн б/с), что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты снизились на 11,7%: со $193,61 млрд до $196,98 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в августе составили 3,34 млн тонн на сумму $1,95 млрд. Объем импорта оказался на 17,1% меньше показателя июля и на 25,2% меньше уровня августа прошлого года.

Совокупно за восемь месяцев Пекин приобрел почти 26,73 млн тонн нефтепродуктов, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Затраты снизились на 21,7%: с $20,14 млрд до $15,77 млрд.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 августа.