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Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq Composite слабо вырос

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу
Сотрудник Нью-йоркской фондовой биржи
Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в пятницу в минусе, Nasdaq Composite показал небольшое повышение.

Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также сообщения относительно хода переговоров США с их торговыми партнерами, учитывая ранее объявленные американским президентом Дональдом Трампом планы введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с Евросоюзом, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%.

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович довольно пессимистично оценил ход переговоров в Вашингтоне на завершившейся неделе, сообщили источники FT.

В центре внимания инвесторов остается ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС). Президент США постоянно критикует американский ЦБ, удерживающий базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года, и в СМИ циркулируют слухи о том, что он планирует уволить главу ФРС Джерома Пауэлла.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов в среду, опроверг эти планы, но не стал исключать такой возможности. При этом Белый дом открыл новый фронт критики в адрес Пауэлла, обвинив его в "бесхозяйственности" в связи с высокими расходами на ремонт здания ФРС.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали чуть более значительный, чем ожидалось, рост числа новостроек в США в июне. Количество домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, увеличилось на 4,6% относительно мая, до 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 3,5%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июле повысился до 61,8 пункта с 60,7 пункта месяцем ранее. Предварительное значение индекса за текущий месяц является максимальным с февраля.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в пятницу стали акции 3M Co. (-3,7%) и American Express Co. (-2,4%), несмотря на то, что квартальные показатели обеих компаний превзошли прогнозы аналитиков.

Заметно подешевели также бумаги Merck & Co. Inc. (-1,9%), UnitedHealth Group Inc. (-1,9%), Amgen Inc. (-1,2%), McDonald's Corp. (-1,1%). В то же время уверенно подорожали акции Travelers Cos. Inc. (+1,6%), International Business Machines Corp. (+1,4%), Amazon.com Inc. (+1%).

Капитализация Netflix Inc. упала на 5,1%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. Кроме того, компания улучшила годовой прогноз выручки. В то же время Netflix заявила, что ее операционная рентабельность во втором полугодии будет ниже, чем в первом, и это было негативно воспринято трейдерами, отмечает CNBC.

Акции Charles Schwab Corp. подорожали на 2,9%. Компания, работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, увеличила чистую прибыль во втором квартале в 1,6 раза и получила рекордную выручку.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 142,3 пункта (0,32%) и составил 44342,19 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 0,57 пункта (0,01%) - до 6296,79 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 10,01 пункта (0,05%), составив 20895,66 пункта.

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