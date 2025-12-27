Поиск

Рубио выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил об обеспокоенности в связи с обострением в Йемене и призвал стороны к сдержанности и активизации дипломатии для урегулирования ситуации.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними событиями на юго-востоке Йемена. Мы призываем к сдержанности и продолжению дипломатических усилий с целью достижения прочного урегулирования", - говорится в заявлении Рубио, размещенном на сайте госдепартамента США.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон благодарен Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам "за дипломатическое руководство", подтвердил, что Соединенные Штаты "по-прежнему поддерживают все усилия, направленные на продвижение наших общих интересов в области безопасности".

Об обеспокоенности эскалацией военно-политической ситуации в Йемене накануне заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету", - говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.

"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем и противоречий в рамках конструктивного межйеменского диалога", - добавила она.

Марко Рубио США МИД РФ Йемен
