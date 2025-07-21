Румыния договорилась с Израилем о закупках ПВО ближнего действия на сумму в 2,3 млрд евро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Румыния подписала рамочное соглашение с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems о покупке систем ПВО ближнего радиуса действия на сумму в 2,3 млрд евро, передают в понедельник западные СМИ со ссылкой на румынское Минобороны.

Это соглашение даст возможность сторонам подписать три контракта, по которым Бухарест сможет приобрести шесть систем ПВО. Однако не уточняется, о каких именно системах идет речь.

Условия контрактов также будут предусматривать обучение военных использованию системам ПВО, поставки боеприпасов, материально-техническое обеспечение.

Ожидается, что первые две системы ПВО поступят в Румынию в течение трех лет после подписания первого контракта. Действие рамочного соглашения рассчитано на семь лет.