Турпоток из Канады в США упал почти на 19%, из Мексики - вырос на 12,5%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Канадские туристы сократили поездки в США почти на 19% в первой половине 2025 года, пишет CNBC со ссылкой на данные туристической ассоциации США (US Travel Association).

Организация сообщила, что это привело к падению расходов путешественников примерно на $1,9 млрд. Особенно заметное снижение турпотока из Канады наблюдалось в июне - более чем на 26%.

Тем временем число мексиканских туристов в США увеличилось в первом полугодии на 12,5% в годовом выражении, в том числе в июне - на 14,8%, принеся американской экономике дополнительно почти $500 млн.

Совокупное число иностранных туристов, посетивших Штаты в январе-июне, снизилось на 3,4%.

"Общие экономические проблемы продолжают влиять на настроения потребителей, - говорится в отчете организации. - В условиях быстро меняющейся глобальной обстановки международные визиты в США остаются устойчивыми в большинстве стран за исключением Канады".

При этом эксперты отрасли выражают обеспокоенность повышением визовых сборов, что может усугубить ситуацию в турсекторе, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года.