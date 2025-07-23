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Франция разделяет обеспокоенность ЕК по поводу украинского закона об антикоррупционных институтах

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Во Франции испытывают ту же обеспокоенность, что и в Еврокомиссии (ЕК), в связи с принятием на Украине закона, лишающего независимости антикоррупционные органы, заявил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

"Я разделяю мнение Европейской комиссии, которая заявила о глубокой обеспокоенности этим решением. Украинцам еще не поздно вернуться назад", - сказал Аддад в среду в эфире радиостанции France Inter.

Он подчеркнул, что принятое решение не способствует вступлению Украины в Европейский союз, и сообщил, что Франция выразила свою обеспокоенность украинскому правительству.

Накануне официальный представитель ЕК Гийом Мерсье заявил на брифинге в Брюсселе, что ЕС обеспокоен действиями властей Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По его словам, "эти институты являются ключевыми для украинской повестки реформ и должны работать независимым образом, чтобы бороться против коррупции и обеспечивать доверие общества".

Мерсье отметил, что "вступление Украины в Европейский союз потребует твердой способности бороться против коррупции".


Франция Еврокомиссия Украина
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