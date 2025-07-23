Замглавы МИД Киргизии и посол РФ обсудили вопросы пребывания киргизских граждан в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев обсудил с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым миграционные вопросы, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

Они обсудили широкий спектр вопросов, касающихся пребывания граждан Киргизии в России. Особое внимание было уделено вопросам предвыездной подготовки трудовых мигрантов, а также возможности организации прохождения процедур фотографирования, дактилоскопии и медицинского освидетельствования на территории Киргизии до выезда в Россию.

Имангазиев и Вакунов также обсудили вопросы реализации механизма легализации миграционного статуса киргизстанцев, включенных в реестр контролируемых лиц РФ. В этой связи киргизская сторона обратилась с просьбой об открытии дополнительных окон приема документов в миграционных центрах и территориальных подразделениях МВД России, учитывая значительный рост обращений и образовавшиеся очереди. Подчеркнута важность установления прямого служебного взаимодействия между консульскими должностными лицами Киргизии и руководством указанных подразделений для своевременного решения вопросов, возникающих на местах.

Дополнительно обсуждены вопросы миграционного учета по месту фактического проживания, а также прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми граждан республики при поступлении в российские образовательные учреждения. Киргизская сторона предложила рассмотреть возможность проведения такого тестирования на базе высших учебных заведений в республике.

"По итогам встречи стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу и готовность к дальнейшей координации усилий, направленных на облегчение пребывания граждан Киргизии в России в рамках двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.