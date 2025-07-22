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Закон о передаче МВД РФ сведений о детях мигрантов принят Госдумой

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о передаче региональными и муниципальными органами управления в территориальные подразделения МВД РФ сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах.

В статью 30 закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" вносятся дополнения, согласно которым упомянутые выше органы власти направляют в МВД РФ и его территориальные органы сведения:

- о результатах тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- о приеме иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования или по основным программам профессионального обучения;

- об отчислении из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую он был принят на обучение по указанным программам; об обращении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, иностранных граждан, не достигших возраста 18 лет, и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

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Одновременно с целью выявления детей иностранных граждан, не зачисленных в общеобразовательные организации, реализации их права на получение общего образования в часть 1 статьи 12 закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" вносятся положения, согласно которым МВД России направляет в исполнительные органы субъекта РФ и органы местного самоуправления, осуществляющие госуправление в сфере образования, информацию о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста 18 лет.

Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

"Все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего, в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений", - прокомментировал ранее инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, выявление МВД непоступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков, считает он.

"Важно сделать все, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно", - подчеркнул председатель Госдумы.

Как заявил замминистра МВД РФ Игорь Зубов ранее на пленарном заседании в Госдуме, на сегодняшний день в России находится 638 174 несовершеннолетних иностранцев, часть из которых не учится в образовательных учреждениях.

"То, что из них большая часть не учится, я думаю, это не соответствует действительности, но, наверное, где-то половина по каким-то причинам "болтается", - сказал Зубов.

При этом в Москве, по словам замминистра, "находится 80 282 несовершеннолетних иностранных гражданина, а обучается 25 тысяч".

"Если они не обучаются, надо разбираться с причинами. Родители должны обеспечивать их обучение, либо они будут привлечены к ответственности вплоть в конечном итоге до признания нежелательными лицами для нахождения на территории РФ", - подчеркнул он.

По словам Зубова, принятие закона позволит "мгновенно выявлять" нарушителей режима пребывания в РФ среди несовершеннолетних.

"Вот эта сверка - она сегодня все выявит сразу же. Все это будет делаться в режиме не накопления, а мгновенной оценки. То есть появился ребенок - посмотрели, насколько он здесь законный, тут же появляется миграционная служба (...) и вопрос наказания и выдворения с территории России незаконно находящихся мигрантов будет решен", - заявил замглавы МВД.

Вячеслав Володин МВД РФ Игорь Зубов Госдума
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