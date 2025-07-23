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Протестующие в Греции не дали туристам из Израиля сойти с круизного судна

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Группа протестующих, выступающих в поддержку жителей сектора Газа, не позволила израильским туристам сойти с борта круизного судна, которое зашло в порт на греческом острове Сирос, сообщает в среду Associated Press.

Собравшиеся в порту люди держали в руках палестинские флаги и скандировали лозунги, среди которых - "Прекратите геноцид".

В греческой береговой охране сообщили, что судно израильской компании Mano Cruise в итоге покинуло порт Сироса раньше запланированного времени и направилось в сторону Кипра.

Отмечается, что глава МИД Израиля Гидеон Саар после инцидента провел разговор со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом. Детали их беседы не приводятся.

На борту круизного судна находятся около 1,7 тыс. пассажиров.

Греция Сирос Израиль Газа
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