Лавров и и.о.главы МИД Афганистана обсудили борьбу с терроризмом и наркобизнесом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия и Афганистан заинтересованы в наращивании торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, укреплении региональной безопасности, сообщили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что в среду состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.

"Отметив давние традиции дружбы и добрососедства российского и афганского народов, стороны акцентировали взаимную заинтересованность в наращивании сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и гуманитарной областях, в сфере укрепления региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и наркобизнесом", - заявили на Смоленской площади.