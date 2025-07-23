Турция заключила предварительное соглашение о покупке истребителей Eurofighter Typhoon

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Анкара подписала с Лондоном меморандум о взаимопониманию по вопросу о покупке истребителей Eurofighter Typhoon для ВВС Турции, сообщили в Минобороны Турции в среду.

"Министр национальной обороны Яшар Гюлер и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали меморандум о взаимопонимании по самолетам Eurofighter", - говорится в сообщении турецкого министерства в социальной сети X.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что, по их данным, речь пойдет о покупке 40 истребителей.

Министры подписали документ на оборонной выставке в Стамбуле. Гюлер и Хили выразили желание завершить все необходимые для продажи процедуры как можно скорее.

По данным Associated Press, турецкие официальные лица заявили, что сейчас продолжаются обсуждения цены самолетов и других технических вопросов.

Истребители Eurofighter Typhoon производит консорциум Eurofighter Jagdflugzeug, в который входят британские, немецкие, итальянские и испанские компании. Сообщалось, что изначально Германия выступала против продажи таких самолетов Турции, но позже изменила позицию.