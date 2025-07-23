Москва и Киев продолжат обмены тяжело раненными непосредственно на линии боевых действий

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Санитарные обмены тяжело раненными и больными на линии боевых действий с Украиной будут продолжены, они будут носить бессрочный характер, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Будут продолжены бессрочные обмены тяжело раненными и больными непосредственно на линии боевых действий", - сказал Мединский журналистам.

Россия и Украина в среду в Стамбуле провели третий раунд двусторонних переговоров, он продолжался около часа.