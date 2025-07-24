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В Астане опровергли приостановку отгрузки казахстанской нефти через морпорты РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отгрузка казахстанской нефти через морские порты России не приостанавливалась после нового указа президента РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики республики.

"По ситуации в порту Усть-Луга, в связи с введением в действие дополнительных мер по повышению защищенности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансойл" ведет переговоры с ООО "Невская трубопроводная компания", - отметили в ведомстве.

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Усть-Луга Казахстан
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