Литва задействует вертолеты и БПЛА в охране границы с Калининградской областью РФ

Эта техника также будет использоваться при охране границы с Белоруссией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) закупила многоцелевые вертолеты и БПЛА для охраны границы с Белоруссией и Калининградской областью РФ, объявила в четверг пресс-служба ведомства.

Сообщается, что три современных многоцелевых вертолета Airbus H145 D3 были приобретены у Airbus Helicopters Deutschland GmbH за 57 млн евро, из которых 11 млн евро предоставлены за счет ЕС, 46 млн - средства госбюджета Литвы.

Как отметили в VSAT, вертолеты "оснащены передовыми оптическими и тепловизионными камерами, системами прямой трансляции видео и современным оборудованием связи. Приспособлены для охраны государственной границы, ведения разведки, проведения поисково-спасательных операций, перевозки донорских органов, тушения пожаров, осуществления транзитного контроля".

Также, за 2,4 млн евро у авиакосмической компании EDGE Autonomy (Калифорния, США) были закуплены беспилотные летательные аппараты вертикального взлета. "Они будут использоваться для контроля за государственной границей в труднодоступных районах на границе с Беларусью и Калининградской областью России, фиксации фактов незаконной миграции, контрабанды и других правонарушений, а также передачи данных в оперативные центры. Кроме того, система интегрируется в технический парк Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны - ИФ) и будет использоваться в международных операциях", - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в VSAT, приобретенная техника "существенно укрепит возможности службы не только по охране государственной границы, но и по оказанию оперативной помощи другим ведомствам и участию в международных операциях".