Литва вернула Белоруссии группу нелегальных мигрантов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Литовские пограничники задержали 38 нелегальных мигрантов, которые проникли в Литву с белорусской стороны через подкоп под пограничными заграждениями, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Литвы (VSAT).

"36 мужчин и 2 женщины пытались проникнуть в Литву через подкоп, вырытый из Беларуси. Прибывшие, представившиеся гражданами Афганистана и Ирана, были возвращены сотрудниками VSAT в Беларусь", - говорится в сообщении.

В задержании нелегалов участвовали спецназ и кинологи со служебными собаками, были задействованы вертолет и беспилотники.

С начала 2026 года в Литву из Белоруссии в общей сложности пытались проникнуть 763 нелегальных мигрантов, сообщили пограничники.

Литва Афганистан Иран Белоруссия Беларусь VSAT
