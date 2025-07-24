Умер рестлер и актер Халк Хоган

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) умер в возрасте 71 года, сообщает Variety со ссылкой на рестлинг-промоушн World Wrestling Entertainment.

Менеджер Хогана Крис Воло сообщил NBC Los Angeles, что он скончался в своем доме в Клируотере (Флорида) в окружении семьи.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, параллельно со спортом он активно снимался в кино. Он известен, в частности, по ролям в фильмах "Рокки 3", "Мистер няня", "Силач Санта-Клаус" и других.