В Белоруссии заявили о развитии контактов с США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минск развивает контакты с Вашингтоном, заявил журналистам временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский. Об этом сообщает "БелТА".

"Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются", - сказал дипломат.

"Посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом. То есть наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу", - добавил Шидловский.

Отвечая на вопрос о возможности взаимной аккредитации послов, дипломат отметил, что "на данном этапе Беларусь ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, но конкретно данная тема пока не находится в повестке дня".