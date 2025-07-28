Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Выжившая самая маленькая змея, подверженность осьминогов иллюзии резиновой руки, а также негормональный мужской контрацептив в пилотных клинических испытаниях

Фото: Wang Zhide/VCG via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые обманули осьминогов, подсунув им резиновые щупальца вместо настоящих. После того, как оба щупальца синхронно погладили, животные стали реагировать на прикосновения к искусственному щупальцу так, будто они их чувствуют. Так выяснилось, что осьминоги подвержены иллюзии резиновой руки. Впервые иллюзию резиновой руки описали в конце ХХ века. Если попросить человека спрятать руку под стол, а на стол положить резиновую руку, а затем погладить обе одновременно, человек перестанет отличать настоящую руку от искусственной. И в случае удара по резиновой руке – одернет именно свою.

- Хит минувшей недели – пукающий ленивец. На видео детеныш ленивца Гофмана (Choloepus hoffmanni, один из двух сохранившихся видов двупалых ленивцев) из центра спасения диких животных в Коста-Рике принимает ванну – и от его нижней части тела к поверхности поднимаются пузырьки газа. Ранее часто утверждалось, что ленивцы никогда не испускают газов, а всасывают их стенками кишечника и выводят с дыханием.

- Ученые отчитались об успехе пилотных клинических испытаний экспериментального негормонального мужского контрацептива. Он обратимо прерывает сперматогенез, блокируя рецепторы к ретиноевой кислоте. Экспериментальный препарат для приема внутрь показал оптимальные профили безопасности, переносимости, фармакокинетики и фармакодинамики. Не было клинически значимых отклонений в основных жизненных показателях, в сердечном ритме, тестостероне и настроении. В доклинических испытаниях он эффективно вызывал обратимое бесплодие у самцов мышей и обезьян без выраженных побочных эффектов.

- Одна из тайн Бетельгейзе наконец раскрыта – сверхгигант действительно обладает звездой-компаньоном, которую после поисков, занявших больше века, наконец увидели напрямую.

- Японские инженеры разработали робопса, который умеет подниматься между двумя стенами, упираясь в них ногами. Его главная особенность — дополнительный активный сустав в середине корпуса.

- Если присмотреться к фотографиям, сделанным во время посадки космических аппаратов на Луну, то можно заметить вокруг них радиальные светлые и темные полосы с одинаковым рисунком. Физики выяснили, что все дело в вихрях Гёртлера.

- Самая маленькая змея в мире Tetracheilostoma carlae считалась вымершей, но в марте 2025 года неуловимую рептилию удалось найти под камнем в лесу. Она обитает на острове Барбадос в Карибском море. Длина тела взрослых представителей вида составляет всего около 10 см. Ученые предполагали, что T. carlae уже исчезла из-за вырубки лесов и распространения инвазивных хищников.

- В июне Калифорнийская академия наук назвала лауреатов ежегодного фотоконкурса BigPicture 2025. По словам создателей, его миссия – вдохновлять людей и помогать сохранению природы с помощью впечатляющих снимков. В списке снимков-победителей – муха в росе, отчаянные лемуры и природный импрессионизм. Здесь можно узнать, какие еще фотографии стали лучшими в этот раз и полюбоваться ими.