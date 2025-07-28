ЕК намерена частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула предложение частично приостановить участие Израиля в программе ЕС в области исследований и инноваций "Горизонт Европа" (Horizon Europe) из-за ситуации в Газе.

"Приостановка является ответом на пересмотр статьи 2 (о соблюдении прав человека и демократии - ИФ) Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Соблюдение этих обязательств является неотъемлемой частью сотрудничества между ЕС и Израилем в рамках соглашения, включая двустороннее научно-техническое сотрудничество", - говорится в опубликованном вечером в понедельник коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что "хотя Израиль объявил о ежедневной гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа и выполнил часть своих обязательств в рамках общей договоренности о гуманитарной помощи и доступе, ситуация остается крайне тяжелой".

В ЕК уточняют, что это решение "повлияет на участие израильских организаций в программе "Ускоритель" Европейского инновационного совета, которая ориентирована на стартапы и малый бизнес с прорывными инновациями и новыми технологиями, имеющими потенциально двойное применение, например, в области кибербезопасности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта".

"Предлагаемая приостановка является целенаправленной и обратимой мерой. Это не влияет на участие израильских университетов и ученых в совместных проектах и исследовательской деятельности в рамках программы "Горизонт Европа", - говорится в коммюнике.

Для принятия предложения ЕК оно должно получить поддержку квалифицированного большинства в Совете ЕС.

Программа "Горизонт Европа" - это исследовательская и инновационная инициатива ЕС, призванная "стимулировать экономический рост, создавать рабочие места и улучшать жизнь граждан". В 2021 году Израиль присоединился к программе "Горизонт Европа" в качестве ассоциированной страны, что позволяет его ученым и организациям участвовать в ней на равных условиях с государствами-членами ЕС, напомнили в Брюсселе.