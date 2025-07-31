Швеция призвала Евросоюз приостановить действие торгового соглашения с Израилем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Швеция призвала Евросоюз приостановить действие торговой части соглашения с Израилем об ассоциации из-за израильских действий в секторе Газа.

"В Газе складывается абсолютно ужасающая ситуация. Израилю не удается выполнять самые основные требования и соглашения, касающиеся неотложной помощи, поэтому Швеция просит, чтобы ЕС как можно скорее приостановил действие торговой части соглашения с Израилем об ассоциации", - написал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Ранее на этой неделе с аналогичным призывом выступил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспар Велдкамп.