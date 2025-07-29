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Доступ к сайтам с порнографией законодательно запретили в Киргизии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии вводится блокировка порносайтов, президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве", - сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Законом предусмотрено, что время распространения контента, содержащего элементы порнографического характера, определяется как момент, когда данный контент впервые стал доступен в интернет-пространстве Киргизии, либо когда уполномоченный государственный орган получил сведения о данном контенте.

При установлении распространения порнографического контента интернет-провайдеры будут блокировать работу сайтов на срок до двух месяцев.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.


Киргизия Садыр Жапаров
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