Доступ к сайтам с порнографией законодательно запретили в Киргизии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии вводится блокировка порносайтов, президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон "О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве", - сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Законом предусмотрено, что время распространения контента, содержащего элементы порнографического характера, определяется как момент, когда данный контент впервые стал доступен в интернет-пространстве Киргизии, либо когда уполномоченный государственный орган получил сведения о данном контенте.

При установлении распространения порнографического контента интернет-провайдеры будут блокировать работу сайтов на срок до двух месяцев.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



