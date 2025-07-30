Поиск

Часть фасада детсада в Петропавловске-Камчатском обрушилась после землетрясения

Жертв нет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Из-за сильного землетрясения на Камчатке обрушилась часть фасада в детском саду в краевом центре, никто не пострадал, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"В детском саду №15 произошло обрушение части фасада. Никто не пострадал, детей не было. Но обрушения есть", - сказал он на видео, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Там же сообщается, что сад находился в ремонте.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов.

Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.

Северо-Курильск Петропавловск-Камчатский Тихий океан Камчатский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Волна цунами до четырех метров зафиксирована в Елизовском районе Камчатки

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло возле Камчатки

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля сохраняется на нулевом уровне

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 30 июля сохраняется на нулевом уровне

Молодой человек погиб при атаке дрона в курском селе

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

В Ростовской области полностью восстановят железнодорожные пути к утру 30 июля

Что произошло за день: вторник, 29 июля

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6841 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });