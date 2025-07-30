Часть фасада детсада в Петропавловске-Камчатском обрушилась после землетрясения

Жертв нет

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Из-за сильного землетрясения на Камчатке обрушилась часть фасада в детском саду в краевом центре, никто не пострадал, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"В детском саду №15 произошло обрушение части фасада. Никто не пострадал, детей не было. Но обрушения есть", - сказал он на видео, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Там же сообщается, что сад находился в ремонте.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов.

Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.