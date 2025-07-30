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Объявлена угроза цунами на Тихоокеанском побережье Японии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Японское метеорологическое агентство утором в среду распространило предупреждение об угрозе цунами по Тихоокеанскому побережью страны после сильного землетрясения близ Камчатки, передает телеканал NHK.

Сообщается, что предупреждение касается префектур от острова Хоккайдо до острова Кюсю, прогнозируемая высота волны - до 1 метра.

Магнитуду произошедшего близ Камчатки землетрясения в Японии оценили в 8,0.

Ранее Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН на своей странице в телеграм-канале сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

"По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По данным филиала ЕГС, объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.

Хоккайдо Япония Камчатка
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